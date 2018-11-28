В Финляндии заявили, что у них нет территориальных претензий к России

Современная российско-финская граница была определена в 1947 году Парижским мирным договором.

В Министерстве иностранных дел Финляндии заявили об отсутствии территориальных претензий абсолютно ко всем странам в мире, в том числе и к России. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Финляндия не имеет территориальных претензий ни к одной стране в мире. Поэтому Финляндия не будет предъявлять претензии России по территориям, которые были переданы Советскому Союзу в соответствии с Парижским мирным договором, — заявили в МИД страны.

Такое высказывание было сделано после того, как некоторые участники молодёжного крыла партии "Истинные финны" заявили, что Финляндия обязана потребовать вернуть земли, которые после Второй мировой войны отошли России.

Сухопутная граница между Россией и Финляндией составляет 1271 километр и была определена в 1947 году Парижским мирным договором.