В Грузии проходит второй тур выборов президента страны

Более 3,7 тысячи избирательных участков открылись в Грузии для голосования во втором туре выборов президента страны. В них участвуют два кандидата — Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе, сообщают местные СМИ.
В выборах могут принять участие 3 528 658 избирателей. Бюллетени напечатаны на грузинском, армянском и азербайджанском языках.
По итогам первого тура президентских выборов Зурабишвили и Вашадзе набрали практически одинаковое количество голосов.
Стоит добавить, что граждане Грузии избирают президента сроком на шесть лет. Это последние выборы путём прямого голосования. В будущем грузинского лидера будут назначать 300 делегатов.
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