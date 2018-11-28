В Грузии проходит второй тур выборов президента страны

По итогам первого тура президентских выборов два кандидата на пост главы государства набрали практически одинаковое количество голосов.

Более 3,7 тысячи избирательных участков открылись в Грузии для голосования во втором туре выборов президента страны. В них участвуют два кандидата — Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе, сообщают местные СМИ.

В выборах могут принять участие 3 528 658 избирателей. Бюллетени напечатаны на грузинском, армянском и азербайджанском языках.

По итогам первого тура президентских выборов Зурабишвили и Вашадзе набрали практически одинаковое количество голосов.

Стоит добавить, что граждане Грузии избирают президента сроком на шесть лет. Это последние выборы путём прямого голосования. В будущем грузинского лидера будут назначать 300 делегатов.