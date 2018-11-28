"Пятёрка" с автоматом. В Белоруссии продают редкую версию "Жигулей"

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"Пятёрка" с автоматом. В Белоруссии продают редкую версию "Жигулей"

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Фото: © ABW.by

Из дополнительных опций советского автомобиля продавцы предлагают велюровый салон.

В Белоруссии на продажу выставлен автомобиль ВАЗ-2105, оснащённый автоматической коробкой передач. Объявление размещено на сайте ABW.by.

<p>Фото: © ABW.by</p>

Купить редкий экземпляр советской машины можно за более чем полторы тысячи долларов. Как утверждает владелец "пятёрки", в Белоруссию она попала из Нидерландов в 1991 году. Отмечается, что автомат устанавливался на автомобили для стран Западной Европы и Канады по индивидуальному заказу.

Машина также оснащена иностранной магнитолой, а в качестве дополнительной опции продавец предлагает велюровый салон. Он также отмечает, что кузов авто находится в хорошем состоянии, однако не без некоторых изъянов. Добавим, что пробег автомобиля — 115 тысяч километров.

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