"Пятёрка" с автоматом. В Белоруссии продают редкую версию "Жигулей"

Из дополнительных опций советского автомобиля продавцы предлагают велюровый салон.

В Белоруссии на продажу выставлен автомобиль ВАЗ-2105, оснащённый автоматической коробкой передач. Объявление размещено на сайте ABW.by.

Купить редкий экземпляр советской машины можно за более чем полторы тысячи долларов. Как утверждает владелец "пятёрки", в Белоруссию она попала из Нидерландов в 1991 году. Отмечается, что автомат устанавливался на автомобили для стран Западной Европы и Канады по индивидуальному заказу.

Машина также оснащена иностранной магнитолой, а в качестве дополнительной опции продавец предлагает велюровый салон. Он также отмечает, что кузов авто находится в хорошем состоянии, однако не без некоторых изъянов. Добавим, что пробег автомобиля — 115 тысяч километров.