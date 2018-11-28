Разбившийся индонезийский "боинг" был неисправен ещё на предпоследнем рейсе

По мнению специалистов, из-за технических проблем авиалайнер нельзя было эксплуатировать.

Самолёт Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, разбившийся в конце октября, имел неисправность ещё во время предыдущего полёта. Об этом сообщил руководитель индонезийского управления по предотвращению авиакатастроф Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Нуркаио Утомо, передаёт Reuters.

Он рассказал, что во время полёта из города Денпасар в Джакарту 28 октября лайнер уже имел технические проблемы, похожие на те, что возникли у него в последнем рейсе. По мнению специалиста, самолёт был непригоден к эксплуатации.

Напомним, Boeing со 189 пассажирами и членами экипажа разбился у берегов острова Ява. При крушении никто не выжил.

В начале ноября власти Индонезии заявили, что у лайнера на протяжении последних четырёх рейсов были проблемы с датчиком скорости полёта.