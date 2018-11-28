В России подорожали 13 моделей Lexus

Предыдущее обновление ценников на большую часть указанных моделей было зафиксировано в сентябре.

Автопроизводитель Lexus повысил цены на большинство своих автомобилей в РФ. По данным портала "Цена авто", подорожали 13 из 19 моделей бренда, представленных на российском автомобильном рынке. Рост стоимости составил от 26 до 77 тысяч рублей.

На сумму от 26 до 39 тысяч рублей стали дороже седаны ES200, ES250 и кроссоверы RX300, RX350.

Седан ES350 и кроссоверы RX350L, GX460, RX450h подорожали на сумму от 40 до 47 тысяч рублей.

На максимальные 53–77 тысяч рублей увеличилась стоимость внедорожников и кроссоверов NX200, NX300, NX300h, LX450d, LX570.