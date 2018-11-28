Косачёв: Россия сделает всё, чтобы не допустить военного конфликта с Украиной

Сенатор отметил, что на ЕС и НАТО лежит ответственность за то, чтобы не поощрять украинское государство ещё к одной войне в Европе.

Россия будет принимать все возможные меры, чтобы не допустить военного конфликта с Украиной. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачёва.

— Россия — самостоятельно либо коллективными усилиями — сделает всё возможное, чтобы военного конфликта ни в каком виде не допустить, — сказал Косачёв.

По его словам, на Европейском союзе и НАТО лежит ответственность за то, чтобы не поощрять украинское государство ещё к одной войне в Европе.

Сенатор отмечает, что украинский лидер Пётр Порошенко готовит страну к войне с Россией, которую наша страна "никогда ни на каком этапе не рассматривает как перспективу в отношениях" с Незалежной.

— Порошенко — это президент войны. Он пришёл к власти в результате вооружённого переворота, и он не отдаст власть до тех пор, пока будет сохраняться хотя бы гипотетическая возможность обеспечить своё переизбрание силовым путём — будь то на внутреннем или на внешнем треке, — подчеркнул сенатор.

В воскресенье, 25 ноября, три судна ВМС Украины пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Действия Киева расценили как провокацию. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов. После этого на Украине ввели военное положение на 30 дней.

Между тем украинский президент Порошенко заявил, что военное положение было введено на территории Незалежной, так как государство находится под угрозой "полномасштабной войны с Россией".