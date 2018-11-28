Не украл, а вернул долг. Хакеры нашли способ легализовать похищенные деньги

Как полагают эксперты, в этой схеме участвуют юридические фирмы, подставные компании и, возможно, судебные приставы.

Хакеры придумали новую схему по легализации украденных из банковских счетов денег. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

Речь идёт о хищениях денег с корпоративных счетов. Средства поступают на счёт неработающей фирмы-однодневки. Узнав о хищении банк замораживает средства на счёте компании-получателя. Однако в дальнейшем от судебных приставов приходит настоящий исполнительный лист, согласно которому похищенная сумма взимается в качестве долга за какие-то юридические услуги для получателя денег. При этом юридическая компания, требующая деньги, может быть вполне реальной и вести реальную деятельность. В таком случае банки в рамках исполнительного производства вынуждены перевести деньги, даже зная об их происхождении.

При этом исполнительный лист может быть получен задолго до хищения. С самого начала создаётся компания-дроппер, находящаяся в "спящем режиме". В какой-то момент она заключает договор с "дружественной" юридической фирмой, которая впоследствии подаёт иск о взыскании долга за неоплаченные услуги. Ответчик долг признаёт, суд выносит решение в пользу истца, после чего выдаётся исполнительный лист.

Как утверждают эксперты, разоблачить злоумышленников в рамках подобной схемы крайне сложно, поскольку невозможно предугадать, когда сумма в исполнительном листе будет выведена со счёта. При этом очевидно, что этот лист будет лежать ровно до тех пор, пока не будет совершено хищение. Из-за чего некоторые не исключают вероятности участия в этой схеме судебных приставов.