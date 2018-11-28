CМИ сообщили о задержании главы ГУ МЧС по Саратовской области

"Интерфакс" сообщил о задержании начальника ГУ МЧС по Саратовской области Игоря Качева. Причина пока неизвестна.
— Сотрудники силовых структур в среду задержали начальника ГУ МЧС региона Игоря Качева, — заявил агентству депутат областной думы Николай Бондаренко.
При этом ряд местных изданий говорит о том, что Качева подозревают в коррупции. Официальных комментариев относительно задержания руководителя регионального главка МЧС не поступало.
Качев возглавляет ГУ МЧС Саратовской области с сентября 2013 года.
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