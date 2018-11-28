Германия и Франция выступили против усиления антироссийских санкций

Представители обеих стран считают, что сейчас важно принимать меры, способствующие укреплению доверия.

Германия и Франция выступают против ужесточения санкций в адрес России после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

По информации издания, во вторник в Брюсселе прошло секретное заседание комитета по политике и безопасности, на котором представители обеих стран заявили, что сейчас важно принимать меры, способствующие укреплению доверия.

Отмечается, что они считают нужным продолжать дипломатические усилия с учётом роли ОБСЕ, которую она может сыграть в разрешении ситуации в Керченском проливе.

25 ноября три украинских судна пересекли границу РФ, направившись в сторону Керченского пролива. Действия Киева были расценены как провокация. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов. Также на Украине ввели военное положение на 30 дней после инцидента в Чёрном море.

Ранее Лайф сообщал, что Германия и Франция призвали Москву и Киев к деэскалации конфликта в Чёрном море.