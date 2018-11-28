Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Красноярском крае — видео

Водитель фуры получил травмы, несовместимые с жизнью. Он погиб на месте происшествия.

Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Нижнеингашском районе Красноярского края. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло около 7 часов утра на трассе Р-255 "Сибирь" недалеко от посёлка Нижняя Пойма. Автобус ПАЗ выехал на дорогу, не предоставив преимущества уже ехавшей по ней грузовой машине Hyundai.

В момент аварии в автобусе находились водитель и 54-летняя женщина, детей в нём не было. В результате происшествия погиб 30-летний водитель грузовика. Ещё три человека получили травмы.

Обстоятельства случившегося выясняются.