Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Красноярском крае — видео

Школьный автобус столкнулся с грузовиком в Нижнеингашском районе Красноярского края. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.
ДТП произошло около 7 часов утра на трассе Р-255 "Сибирь" недалеко от посёлка Нижняя Пойма. Автобус ПАЗ выехал на дорогу, не предоставив преимущества уже ехавшей по ней грузовой машине Hyundai.
В момент аварии в автобусе находились водитель и 54-летняя женщина, детей в нём не было. В результате происшествия погиб 30-летний водитель грузовика. Ещё три человека получили травмы.
Обстоятельства случившегося выясняются.
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