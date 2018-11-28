Тренера, ударившего ребёнка в голову, отстранили от занятий

Родители пострадавшего мальчика не писали на тренера заявление в полицию, поверив, что он уволится, однако своего обещания он не сдержал.

Тренер боевого единоборства кудо в подмосковном Наро-Фоминске, который ударил ребёнка ногой в голову за ошибку, отстранён от занятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства спорта Московской области.

Тренер Иван Кирилко с сентября 2014 года работал представителем областного отделения ООО "Федерация кудо России", а также учредил ООО "РИК" и организовал частную секцию кудо, в которой сам и преподавал. Сейчас, в связи с его отстранением, занятия в секции были прекращены.

По данным минспорта области, инцидент, который попал на видео, произошёл 11 марта этого года. Факт также подтвердила уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ксения Мишонова.

Сейчас видео проверяют следователи. После самого инцидента родители пострадавшего мальчика не стали писать на тренера заявление в полицию, поверив, что он уволится, однако своего обещания он не сдержал.