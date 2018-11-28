Парубий подписал закон о военном положении на Украине

Спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал закон о военном положении в Незалежной. Таким образом он утвердил указ украинского лидера Петра Порошенко.
Сейчас подписанный Парубием закон направлен на подпись Порошенко.
Как уже сообщал Лайф, ранее Верховная рада ввела военное положение на Украине на 30 дней. Поводом для этого послужил инцидент в Керченском проливе: корабли ВМС Украины "Бердянск", "Яны Капу" и "Никополь" пересекли российскую границу. Примечательно, что с самим указом о военном положении несколько раз возникала путаница.
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