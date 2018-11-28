Число россиян, которым отказали во въезде на Украину, возросло до 85

При этом с такой проблемой сталкиваются только пассажиры рейсов в Киев. В других аэропортах подобного не зафиксировано.

Число россиян, которых с 26 ноября не пустили на Украину, возросло до 85 человек. Об этом РИА "Новости" рассказал официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

Только за прошлые сутки в аэропорт Минска были возвращены 38 человек. Как отметил Бычковский, с такой проблемой сталкиваются не только пассажиры авиакомпании "Белавиа", но и других международных перевозчиков, которые выполняют рейсы из Минска в Киев.

При этом начиная с понедельника в воздушную гавань белорусской столицы вернули 85 российских граждан. Отмечается, что данная проблема касается только рейсов в Киев. Подобных случаев в других украинских городах не зафиксировано. Отметим, что из Минска можно улететь не только в Киев, но и в Одессу, Харьков, Львов и Запорожье.

Ситуация на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска остаётся неизменной, случаев массовых возвратов российских граждан зафиксировано не было.

Ранее Лайф сообщал, что во въезде на Украину было отказано сразу 30 россиянам, которые прилетели в Киев рейсом из Минска.

Напомним, лидер Незалежной Пётр Порошенко ввёл в стране военное положение сроком на 30 дней, после того как три судна ВМС Украины пересекли государственную границу РФ и были в итоге задержаны.