В Британии врач по ошибке залил в лёгкие пациента чистящее средство

Доктор перепутал бутылки и залил в лёгкие больному жидкость для стерилизации приборов. Через несколько дней пациент скончался.

В Великобритании врач перепутал бутылки и залил в лёгкие пациента чистящее средство для медицинских приборов, из-за чего тот скончался через несколько дней.

Как сообщает The Daily Telegraph, трагедия произошла осенью прошлого года. 68-летний Уильям Ханна попал в ДТП и с тяжёлыми травмами был доставлен в больницу города Солфорд. На следующий день его перевели в реанимационное отделение, а позднее у него нашли инфекцию дыхательных путей.

Чтобы пациенту было проще дышать, ему необходимо было сделать бронхоскопию лёгких — во время этой процедуры в лёгкие вводят небольшое количество физраствора. Однако врач, перепутав бутылки, залил Ханне в лёгкие средство для стерилизации медицинского оборудования. Мужчину срочно прооперировали, но через несколько дней он умер.

Позднее выяснилось, что чистящее средство хранилось в бутылке без маркировки в месте, где обычно хранится физраствор. Правоохранительные органы проводят расследование инцидента и пытаются выяснить, есть ли связь между врачебной ошибкой и смертью Ханны.