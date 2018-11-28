Арестованным после нарушения границы РФ украинским морякам предъявлено обвинение

Двенадцати морякам ВМС Украины предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, совершённом группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 322 УК РФ), информирует пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной.
Напомним, накануне суд Симферополя арестовал их на два месяца.
В воскресенье три судна ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ и направились в сторону Керченского пролива. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов и 24 моряков.
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