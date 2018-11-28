Врач призвал офисных работников много пить в отопительный сезон

Офисным работникам необходимо пить много воды в отопительный сезон и следить за водным балансом. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказала обладатель статуса "Московский врач", врач общей практики городской поликлиники № 69 Ирина Шелгунова.
— Если говорить об усреднённом показателе, то в день рекомендуется употреблять около 2,5 литра воды, это то, что мы пьём и получаем вместе с пищей, — отметила Шелгунова.
Она добавила, что количество жидкости зависит от индивидуальных особенностей каждого человека, пола, состояния, а также внешних факторов. Рекомендация актуальна для тех, кто работает в офисах, так как там воздух суше из-за работающих климатических систем, обогревателей, что приводит к более быстрой потере жидкости в организме.
При этом употребление трёх литров воды ежедневно может быть вредно для человеческого организма, особенно для людей с заболеваниями почек, сердца и сосудов. Шелгунова отметила, что лишняя вода является дополнительной нагрузкой на сердце.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени