И военную тоже. Порошенко заявил, что США пообещали Украине "полную помощь"

Разговор американской и украинской сторон состоялся после инцидента в Керченском проливе 25 ноября.

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора 27 ноября пообещал Киеву "полную поддержку" в защите суверенитета. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил президент Украины Пётр Порошенко.

— В ходе телефонного разговора с Майком Помпео он пообещал мне, что США предоставят полную помощь, в том числе военную, по защите суверенитета Украины, — сказал Порошенко.

Ранее официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт рассказала, что в ходе телефонного разговора Порошенко и Помпео обсудили инцидент в Керченском проливе. Однако, по сообщению Нойерт, тогда речь не шла ни о какой военной помощи.

В воскресенье, 25 ноября, три судна ВМС Украины незаконно пересекли границу РФ и направились в сторону Керченского пролива. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов и 24 моряков.