В Кремле анонсировали международный телефонный звонок Путина

Президент России Владимир Путин проведёт сегодня, 28 ноября, международный телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Скоро сообщим о международном телефонном разговоре, — сказал Песков.
Представитель Кремля добавил, что днём глава государства примет участие в форуме "Россия зовёт", где ежегодно собираются руководители российских и зарубежных компаний и инвестиционных фондов.
В течение дня Путин проведёт совещание с членами правительства. На повестке дня — вопрос привлечения инвестиций в нацпроекты.
— Также уже в продолжение тех дискуссий, которые имели место в Крыму в конце прошлой недели, Путин поговорит о взаимодействии правительства и субъектов РФ по теме реализации приоритетных проектов и программ. Скажем так, это процесс подведения итогов работы, которая была в рамках президиума Госсовета, — отметил Песков.
Завершится день главы государства несколькими рабочими встречами.
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