Песков прокомментировал возможность возврата Украине задержанных кораблей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно об условиях, на которых Россия вернула бы задержанные корабли и моряков ВМС Украины после инцидента с нарушением границы в Керченском проливе.

— Не могу ответить на ваш вопрос, мне неизвестно о решениях, которые принимались бы по этой теме, — ответил он на соответствующий вопрос.

В воскресенье три судна украинских ВМС незаконно пересекли границу РФ и направились в сторону Керченского пролива. Позже ФСБ сообщила о задержании всех трёх судов и 24 моряков. 12 человек уже арестованы, им предъявлены обвинения.