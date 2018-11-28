Расписан по минутам. Песков рассказал о графике Путина на саммите G20

График российского президента Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине расписан буквально по минутам, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— График у президента на пятницу и на субботу расписан по минутам, — пояснил представитель Кремля.

Тут речь идёт и о самом участии в саммите, и о двусторонних встречах с другими лидерами, которые пройдут на полях G20.

— И третье — это официальный визит в Аргентину, который также состоится за упомянутые два дня, — подытожил Песков.

Представитель Кремля также отметил, что у Путина на саммите G20 запланированы контакты с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.