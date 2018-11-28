Песков отреагировал на слова Трампа о возможной отмене встречи с Путиным на G20

По словам пресс-секретаря главы государства, встреча согласована и в Кремле не имеют другой информации от американских визави.

Подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во время саммита "двадцатки" в Аргентине продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Подготовка продолжается, встреча согласована. Какой-либо иной информации от американских визави мы не имеем, — сказал Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова американского лидера о возможной отмене его встречи с российским коллегой в Аргентине.