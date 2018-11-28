Медведчук предрёк социальный кризис на Украине из-за военного положения

По его мнению, военное положение в индустриальных регионах страны станет "контрольным выстрелом" в экономику Украины.

Введение военного положения в развитых индустриальных районах Украины приведёт к падению ВВП, инфраструктурному и социальному кризису. Такое мнение высказал лидер движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук.

— Принятое решение неизбежно ведёт к падению ВВП Украины, снижению уровня зарплат в этих областях, провоцирует инфраструктурный и социальный кризис, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте движения.

По словам Медведчука, военное положение в этих регионах — это не что иное, как "контрольный выстрел" в экономику" Украины, который уничтожит остатки её привлекательности для инвесторов. Он подчеркнул, что действия властей и тех, кто их поддерживает, неизбежно приведут к расколу страны.

Напомним, военное положение на Украине было введено после инцидента в Керченском проливе в воскресенье, 25 ноября. Три украинских судна незаконно пересекли границу с Россией, за что были задержаны ФСБ. Военное положение будет действовать 30 дней в 10 приграничных с РФ областях Украины.