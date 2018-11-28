Песков переадресовал погранслужбе вопрос о цели ВМС Украины в Керченском проливе

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, что, по данным ФСБ, на одном из задержанных судов ВМС Украины был обнаружен приказ "незаметно пройти через Керченский пролив".

— Вопросы по деталям надо обращать к пограничникам. Концептуально ситуация абсолютно очевидна, — отметил представитель Кремля.

В воскресенье три судна ВМС Украины незаконно пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Позже стало известно о задержании всех трёх судов и 24 моряков. 12 человек арестованы, им предъявлены обвинения.

ФСБ РФ обнародовала документы, изъятые у моряков.