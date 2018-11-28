Скромная молодёжь. Эксперты узнали, как россияне разных возрастов копят деньги

В планах граждан от 18 до 25 лет — отложить приблизительно 400 тысяч рублей за три года.

Эксперты инвестиционного сервиса Yammi, созданного "Яндекс.Деньгами" и FinEx, выяснили, как копят средства россияне разных возрастов и сколько планируют отложить в ближайшие три года.

Оказалось, что самыми скромными стали граждане в возрасте от 18 до 25 лет. В планах у них накопить 400 тысяч рублей за три года. При этом у них достаточно большой первый взнос — 30 тысяч рублей. Аналитики связывают это с началом трудовой деятельности и появлением стабильного дохода.

Любопытно, что следующая возрастная группа (26–30 лет) оказалась, напротив, самой нескромной. Представители этого возраста планируют за указанный срок накопить 3,6 миллиона рублей. Более того, первоначальный вклад у них также находится на высоком уровне — 36 тысяч рублей, а дважды в месяц они добавляют к этой сумме по шесть тысяч.

Люди чуть постарше обладают менее грандиозными планами. Эксперты установили, что граждане в возрасте от 31 до 35 лет собираются накопить 960 тысяч рублей за три года. Связано это может быть с появлением семьи, а следовательно, отсутствием свободных денег для сбережений.

Схожие с группой "26–30" планы у тех, кому от 41 года до 45 лет. В этом возрасте люди планируют накопить около трёх миллионов рублей. Любопытно, что сразу представители данной группы вкладывают 400 тысяч рублей, а после этого раз в два месяца добавляют по 15 тысяч. По мнению аналитиков, в этом возрасте у людей появляется собственный быт и большие возможности для накоплений.

— Стратегия в инвестициях наглядно показывает, как люди относятся к жизни. Например, финансовые ожидания молодых менее амбициозны, но они готовы с большим упорством достигать цели. А вот люди в возрасте, наоборот, мечтают о стабильности и хотят видеть результат, вкладывая больше денег, чем усилий, — отметил эксперт Владимир Крейндель.

Ранее Лайф рассказывал, что лишь треть россиян регулярно откладывают сбережения.