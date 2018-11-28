Десять торговых центров эвакуировано в Москве из-за угроз взрыва

Среди "заминированных" зданий — "Горбушкин двор", "Атриум", "Звёздочка" и "Капитолий".

Несколько тысяч человек эвакуированы из десяти торговых центров в Москве из-за сообщений об угрозах взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

— В оперативные службы поступили сообщения об угрозах взрыва в более 10 торговых центрах, — заявил собеседник агентства.

Среди "заминированных" ТЦ — "Мегаполис", "Цветной", "Горбушкин двор", "Атриум", "Капитолий", "Звёздочка", "Европейский" и другие. В настоящее время на месте работают полицейские и кинологи. Они обследуют территорию зданий.