Песков прокомментировал высказывание Михалкова в интервью Дудю

Речь в нём зашла о том, как президент получает информацию о происходящем в стране и может ли он знать "вообще обо всём".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Народного артиста РСФСР Никиты Михалкова, прозвучавшее в интервью Юрию Дудю. Во время беседы режиссёр предположил, что часть информации о существующих проблемах "не докладывается" российскому лидеру Владимиру Путину.

Песков с этой точкой зрения не согласился. Он отметил, что "Никита Сергеевич, конечно, это мэтр" и в Кремле его мнение "очень уважают", однако президент получает полную картину происходящего на основании множества источников.

— Нужно сказать, что отдельно взятый источник не может всего рассказывать президенту и не делает этого. Но президент обладает неоспоримым преимуществом в данном случае. Он имеет множество источников, из которых он уже получает всю полноту картины, — добавил представитель Кремля.