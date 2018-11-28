Песков не стал комментировать слухи о связи некоторых телеграм-каналов с Кремлём

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать якобы существующие связи ряда телеграм-каналов с Кремлём. По словам представителя Кремля, на этой платформе создано много ресурсов, отражающих всё разнообразие мнений российского общества.

— Я знаю, что на этот счёт есть много слухов. ... Вполне очевидно, что есть телеграм-каналы, которые находятся в лагере критиков Кремля. Есть те, кто, скажем так, пытается объективно критиковать те или иные процессы, — уверен пресс-секретарь российского лидера.

При этом Песков указал, что среди телеграм-каналов "есть те, кто делает это в заказном режиме", "есть те, кто поддерживает действия Кремля".

— Поэтому в данном случае речь идёт о многообразии, — резюмировал Песков.