Теперь официально. На Украине введено военное положение

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Теперь официально. На Украине введено военное положение

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Фото: © РИА Новости

Ранее текст указа утвердил и подписал председатель Верховной рады Андрей Парубий и направил его на подпись лидеру страны.

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

— Президент Порошенко подписал закон об утверждении указа "О введении военного положения на Украине, — написал Цеголко в "Фейсбуке".

О введении военного положения на Украине заговорили после инцидента в Керченском проливе в воскресенье, 25 ноября. Три украинских судна незаконно пересекли границу с Россией, за что были задержаны ФСБ. Ранее Порошенко заявил, что военное положение будет действовать 30 дней в 10 приграничных с РФ областях Украины.

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