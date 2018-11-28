Глава РФПИ заявил, что политика изоляции России санкциями не удалась

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Глава РФПИ заявил, что политика изоляции России санкциями не удалась

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Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Фото: © РИА "Новости" / Алексей Дружинин

По словам Кирилла Дмитриева, сейчас представители России присутствуют на всех международных форумах, а иностранные инвесторы выражают заинтересованность в инвестициях.

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что политика изоляции России благодаря санкциям не удалась. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.

— Российская экономика, как мы знаем, хорошо адаптировалась к существующим санкциям. Мы раньше делали анализ, когда цены на нефть упали до 35 долларов за баррель, и мы считали, что санкции — это 20 процентов эффекта на экономику, — сказал Дмитриев.

Сейчас же, по словам главы РФПИ, эффект на российскую экономику составляет до 10 процентов.

— Безусловно, можно атаковать бизнесменов, какие-то секторы, но мы видим, что Россия присутствует на всех международных форумах, иностранные инвесторы заинтересованы в инвестициях, поэтому политика изоляции не удалась, — продолжил он.

В целом Дмитриев заявил о планах нарастить инвестиции Европой и делать совместные проекты с США, в том числе для того, чтобы улучшить двухсторонние отношения.

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