В Ирландии футбольный клуб "похоронил заживо" своего игрока, чтобы отменить матч

В конечном итоге обман раскрыли, а в клубе всё списали на сотрудника, испытывающего некие глубокие личные проблемы.

Ирландский футбольный клуб "Бэллибрэк", выступающий в местной любительской лиге, объявил о смерти своего игрока, чтобы отменить матч.

Инцидент произошёл 23 ноября, накануне очередной игры чемпионата. По данным издания Deadspin, человек, представившийся сотрудником клуба, сообщил руководству лиги о смерти 23-летнего Фернандо Ла-Фуанте в автокатастрофе.

В итоге матч "Бэллибрэка" был отменён, а все остальные начинались с минуты молчания в память о футболисте. Вскоре выяснилось, что Ла-Фуанте жив и за несколько недель до своей "смерти" вернулся вместе с семьёй на родину в Испанию.

Представители клуба на своей странице в "Фейсбуке" принесли свои извинения за враньё и объяснили, что этот поступок был совершён человеком, который "испытывает серьёзные личные трудности", и никто из других сотрудников клуба к нему не причастен. Обманщика уволили.