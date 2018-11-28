В Ирландии футбольный клуб "похоронил заживо" своего игрока, чтобы отменить матч

Ирландский футбольный клуб "Бэллибрэк", выступающий в местной любительской лиге, объявил о смерти своего игрока, чтобы отменить матч.
Инцидент произошёл 23 ноября, накануне очередной игры чемпионата. По данным издания Deadspin, человек, представившийся сотрудником клуба, сообщил руководству лиги о смерти 23-летнего Фернандо Ла-Фуанте в автокатастрофе.
В итоге матч "Бэллибрэка" был отменён, а все остальные начинались с минуты молчания в память о футболисте. Вскоре выяснилось, что Ла-Фуанте жив и за несколько недель до своей "смерти" вернулся вместе с семьёй на родину в Испанию.
Представители клуба на своей странице в "Фейсбуке" принесли свои извинения за враньё и объяснили, что этот поступок был совершён человеком, который "испытывает серьёзные личные трудности", и никто из других сотрудников клуба к нему не причастен. Обманщика уволили.
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