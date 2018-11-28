Порошенко открестился от билбордов в свою поддержку

Администрация президента Украины Петра Порошенко не имеет отношения к баннерам в его поддержку, на которых используются его имя и подпись, размещённым по всей стране. Об этом сообщает издание "Украинские новости".

Издание поинтересовалось, проводилась ли оплата такой рекламы за счёт средств из бюджета, на каких условиях она распространялась и какая компания ею занимается.

— По информации, предоставленной государственным управлением делами, оплата услуг по подготовке и размещению изображений и обращений с подписью президента Украины Петра Порошенко на носителях внешней рекламы не осуществлялась, — ответили в администрации Порошенко.

Какая-либо другая информация не была предоставлена.

Ранее Лайф рассказывал, что в размещённых на улицах Киева баннерах в поддержку Петра Порошенко пользователи социальных сетей увидели двойной смысл.