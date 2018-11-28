СМИ: Константинополь упразднил Западноевропейский экзархат русских приходов

Решение было принято единогласно на синоде, проходящем в Стамбуле с 27 по 29 ноября.

Константинопольский патриархат распускает Западноевропейский экзархат приходов русской традиции с центром в Париже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на греческое агентство церковных новостей Romfea.

По данным агентства, решение было принято единогласно на синоде Константинополя, проходящем в Стамбуле с 27 по 29 ноября. Причины такого решения не приводятся.

Западноевропейский экзархат приходов русской традиции, который был преобразован в Архиепископию православных русских церквей в Западной Европе в 1971 году, с 2016-го возглавляется архиепископом Хариопольским Иоанном (Ренето).

В ноябре 1965 года Константинопольский патриарх Афинагор уже упразднял этот Западноевропейский экзархат. Тогда он отказался от своей юрисдикции над ним и благословил его на возвращение под покровительство Русской православной церкви. Созванное архиепископом Георгием (Тарасовым) собрание провозгласило бывший экзархат временно Автономной церковью во Франции и Западной Европе, в качестве цели указав создание в будущем Автокефальной Французской православной церкви.

22 января 1971 года Константинополь восстановил свою юрисдикцию над приходами бывшего русского Западноевропейского экзархата, преобразовав его в Архиепископию православных русских церквей в Западной Европе.

Сейчас эта архиепископия насчитывает 65 приходов, 32 общины, 11 церквей, два монастыря, семь скитов.