Стала известна причина задержания главы ГУ МЧС по Саратовской области

Читайте также

Стала известна причина задержания главы ГУ МЧС по Саратовской области

241

Фото: МЧС Медиа

Начальника ГУ МЧС РФ по Саратовской области Игоря Качева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями по госконтрактам. Он задержан, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе министерства.

То, что Качев причастен к нарушениям, выяснили во время совместных проверок ГУСБ МЧС и УФСБ по Саратовской области. Его задержали в рамках мероприятий по пресечению коррупции.

С сентября 2013 года Игорь Качев возглавляет региональное ГУ МЧС. Он награждён медалями "За отвагу на пожаре", "За отличие в ликвидации последствий ЧС", "За разминирование".

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×