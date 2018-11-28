Стала известна причина задержания главы ГУ МЧС по Саратовской области

Начальника ГУ МЧС РФ по Саратовской области Игоря Качева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями по госконтрактам. Он задержан, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе министерства.

То, что Качев причастен к нарушениям, выяснили во время совместных проверок ГУСБ МЧС и УФСБ по Саратовской области. Его задержали в рамках мероприятий по пресечению коррупции.

С сентября 2013 года Игорь Качев возглавляет региональное ГУ МЧС. Он награждён медалями "За отвагу на пожаре", "За отличие в ликвидации последствий ЧС", "За разминирование".