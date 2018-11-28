Путин и Эрдоган обсудили инцидент в Керченском проливе

Кроме того, лидеры условились активизировать совместные усилия по реализации Меморандума о стабилизации обстановки в Идлибе.

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом инцидент с украинскими кораблями в Керченском проливе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— В контексте спровоцированного киевскими властями опасного инцидента в районе Керченского пролива состоялся обмен мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе, — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Сирии. Лидеры двух стран условились активизировать совместные усилия по реализации Меморандума о стабилизации обстановки в Идлибе, подписанного в Сочи в сентябре.

Как уже сообщал Лайф, три судна ВМС Украины незаконно пересекли границу России и направились в сторону Керченского пролива. Позже стало известно о задержании всех трёх судов и 24 моряков. 15 человек арестованы, им предъявлены обвинения.