Золотой тазик оливье. В России поднялись цены на главный новогодний салат

Кроме оливье также могут подорожать и другие блюда новогоднего стола, например, селёдка под шубой.

В России подорожал салат оливье. За последний год его стоимость выросла на 4%, и теперь его средняя цена на семью из четырёх человек составляет 323 рубля. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что все ингредиенты для главного новогоднего салата, кроме картофеля, стали дороже из-за инфляции. При этом цена на салат росла быстрее инфляции, так как индекс потребительских цен вырос на 2,9%.

Помимо оливье может вырасти в цене другое блюдо новогоднего стола — селёдка под шубой. Несмотря на то что стоимость сельди упала, цены на овощи ожидает сезонный рост. Сейчас селёдка под шубой семье из четырёх человек обойдётся в среднем в 152 рубля.