В Австралии летучие лисицы сотнями погибают из-за 40-градусной жары

Из-за погоды животные также стали дезориентированы и врезаются в людей и другие препятствия.

В Австралии несколько сотен летучих лисиц погибли из-за изнуряющей жары, сообщает ABC.

По данным телеканала, на севере страны температура в течение нескольких дней превышает 40 °С, что спровоцировало массовую гибель сотен летучих лисиц.

Также, по словам представителя депздрава штата Квинсленд Ричарда Гэра, из-за погоды животные дезориентированы и врезаются в людей. В отличие от летучих мышей они не обладают эхолокацией.

— За последние сутки мы зафиксировали множество укусов рукокрылых. Обычно мы наблюдаем от 30 до 40 укусов, причиняемых ими в год, а за последние 24 часа мы зафиксировали семь, — отметил он.

В свою очередь портал news.com.au сообщает, что за четыре дня погибло 3,5 тысячи летучих лисиц.