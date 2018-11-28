Модель, музыкант и футболист. Forbes назвал самых богатых молодых звёзд

Рейтинг составлен на основе данных о доходах знаменитостей в период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года до вычета налогов.

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых знаменитостей в возрасте до 30 лет. Об этом сообщается на сайте издания.

Так, рейтинг возглавила американская модель Кайли Дженнер. Её состояние оценивается в 900 миллионов долларов, а ежегодно она зарабатывает 166,5 миллиона долларов.

На второй строчке расположился 27-летний музыкант Эд Ширан с ежегодным доходом в 110 миллионов долларов.

Следом идёт нападающий ПСЖ Неймар, доход которого за год составил 90 миллионов рублей.

В пятёрке также оказались 28-летняя певица Тейлор Свифт (80 миллионов долларов), певец из Канады The Weeknd (Эйбел Тесфайе) — 57 миллионов долларов.

В списке также значатся американский баскетболист Джеймс Харден, солист группы Chainsmokers Дрю Таггарт, мексиканский боксёр Сауль Альварес, американский футболист Дерек Карр и американский гольфист Джордан Спит.

При составлении рейтинга журнал основывался на данных дохода знаменитостей в период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года до вычета налогов.