Модель, музыкант и футболист. Forbes назвал самых богатых молодых звёзд

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых знаменитостей в возрасте до 30 лет. Об этом сообщается на сайте издания.
Так, рейтинг возглавила американская модель Кайли Дженнер. Её состояние оценивается в 900 миллионов долларов, а ежегодно она зарабатывает 166,5 миллиона долларов.
На второй строчке расположился 27-летний музыкант Эд Ширан с ежегодным доходом в 110 миллионов долларов.
Следом идёт нападающий ПСЖ Неймар, доход которого за год составил 90 миллионов рублей.
В пятёрке также оказались 28-летняя певица Тейлор Свифт (80 миллионов долларов), певец из Канады The Weeknd (Эйбел Тесфайе) — 57 миллионов долларов.
В списке также значатся американский баскетболист Джеймс Харден, солист группы Chainsmokers Дрю Таггарт, мексиканский боксёр Сауль Альварес, американский футболист Дерек Карр и американский гольфист Джордан Спит.
При составлении рейтинга журнал основывался на данных дохода знаменитостей в период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года до вычета налогов.
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