Абэ намерен согласовать с Путиным новый формат обсуждения мирного договора

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен договориться с президентом России Владимиром Путиным о создании нового формата обсуждения мирного договора. Об этом сообщает агентство "Киодо". Встреча лидеров двух стран должна состояться на саммите G20 в Аргентине.

По данным агентства, Японию на переговорах будут представлять генеральный секретарь Совета национальной безопасности Сётаро Яти и заместитель главы МИД страны Такэо Акиба. От России, как пишет Киодо, в обсуждении могут принять участие помощник президента России Юрий Ушаков, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, а также замминистра иностранных дел Игорь Моргулов.

Отмечается, что Токио хочет провести первое заседание в новом формате в этом году, так как в январе следующего Абэ планирует посетить Россию.

Напомним, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что твёрдо намерен заключить мирный договор с РФ и не перекладывать этот вопрос на плечи следующих поколений.