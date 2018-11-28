В Нижнем Тагиле ищут ребёнка, который потушил снегом Вечный огонь

Представители МВД отрабатывают на причастность к произошедшему несовершеннолетних, состоящих на учёте в полиции.

Полиция выясняет личность ребёнка, потушившего Вечный огонь на площади Славы в Нижнем Тагиле, заявил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

— Представители МВД отрабатывают на причастность к произошедшему несовершеннолетних, состоящих на учёте в полиции, лиц, склонных к такого рода поступкам. Участковые уполномоченные опрашивают жильцов соседнего жилого сектора на предмет установления возможных свидетелей. Очевидно, что подросток, совершивший этот поступок, не получил должного воспитания, что и привело к инциденту, — заявил Горелых.

Ранее портал "Все новости" в ВК сообщил, что ребёнок закидал снегом Вечный огонь. Девушка, предположительно родственница, которая была с ним, не пресекла его действия.