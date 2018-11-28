Народный хвостатый. Стала известна самая популярная порода кошек у россиян

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Народный хвостатый. Стала известна самая популярная порода кошек у россиян

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Фото: © Wikipedia

При этом некоторые породы не обладают высоким спросом из-за отсутствия их рекламы.

Самой популярной породой кошек у россиян стала священная бирма. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказали в Ассамблее профессиональных клубов любителей кошек (РСА).

— Самая популярная, конечно, священная бирма, несмотря на её высокую стоимость: тот, кто влюбился в данную породу кошек, останется с ней навсегда, — сказали в РСА.

В ассамблее также отметили, что к этому же числу относятся мейн-куны, скоттиш-фолды и канадские сфинксы.

В РСА подчеркнули, что спрос на ту или иную породу кошек может зависеть от того, насколько активно её рекламируют.

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