Элтон Джон отменил концерт за пять минут до его начала

Читайте также

Элтон Джон отменил концерт за пять минут до его начала

762

Элтон Джон. Фото: ©РИА Новости/Евгения Новоженина

Причиной отмены выступления стало воспаление уха, с которым певец пытался справиться до самого последнего момента.

Элтон Джон отменил концерт во Флориде за несколько минут до его начала из-за воспаления уха. Об этом сообщает британская газета The Independent.

— Мы с сожалением объявляем, что из-за инфекции уха Элтон Джон сегодня выступить не сможет. Дата перенесённого в Орландо концерта будет объявлена в ближайшем будущем, поэтому, пожалуйста, сохраняйте билеты, — приводит газета слова организаторов мероприятия.

Джон должен был выступить во Флориде в рамках прощального мирового турне Yellow Brick Street, который состоит из 300 концертов и начался в сентябре нынешнего года в США. Последний концерт Джон даст в 2021 году.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×