Путин назвал недостаточными темпы роста экономики России

Российский лидер подчеркнул, что принимаются все необходимые меры для ускорения процесса.

Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что нынешние темпы роста экономики страны недостаточны для кардинального повышения уровня жизни российских граждан. Об этом он сказал в ходе форума "ВТБ Капитал" "Россия зовёт!".

— Очевидно, что нынешние темпы экономического роста недостаточны для кардинального повышения уровня жизни наших граждан, мы об этом говорим и понимаем это. Для того чтобы поменять ситуацию, выстраиваем целую программу развития, — отметил российский лидер.