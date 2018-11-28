Путин: У России нет цели уходить от доллара, он сам уходит от нас

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Путин: У России нет цели уходить от доллара, он сам уходит от нас

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Фото: ©Flickr/Pictures of Money

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет цели уйти от доллара, он сам уходит от нашей страны. Об этом глава государства сказал на форуме "Россия зовёт!".

— У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, они стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше, — сказал российский лидер.

Путин также добавил, что Россия вынуждена отказываться от доллара, только не резко и не во вред своим интересам.

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