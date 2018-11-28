Прозрачный намёк. В ФСО рассказали о подарке Сталина Черчиллю в Тегеране

Советский лидер подарил британскому премьеру набор фарфоровых статуэток на тему русских сказок.

Советник главы Федеральной службы охраны Сергей Девятов в интервью РИА "Новости" рассказал о подарке, который сделал Иосиф Сталин Уинстону Черчиллю на день рождения во время Тегеранской конференции.

Согласно воспоминаниям участников конференции, Сталин подарил британскому премьеру каракулевую шапку и набор фарфоровых статуэток на тему русских сказок, среди которых была фигурка, посвящённая сказке Пушкина о золотой рыбке.

— Не думаю, что Черчилль был большим знатоком творчества Пушкина, но специалисты по России, может быть, ему объяснили такой достаточно прозрачный намёк на разбитое корыто, — рассказал Девятов.

Кроме того, Сталин преподнёс Черчиллю коньяк, поскольку было известно о пристрастии премьера к этому напитку.