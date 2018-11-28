Выше ноги. Путин рассказал, куда стреляют себе те, кто уводит доллар от России

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Выше ноги. Путин рассказал, куда стреляют себе те, кто уводит доллар от России

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто уводит доллар от России, стреляют себе выше ноги. Об этом глава государства сказал на форуме "Россия зовет!".

— У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше. Такая нестабильность расчётов в долларах вызывает желание многих экономик в мире найти независимые системы расчёта, — сказал Путин.

Одновременно с этим президент отметил, что российская экономика адаптировалась к сложностям и создаёт условия для развития государства.

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