Выше ноги. Путин рассказал, куда стреляют себе те, кто уводит доллар от России

Президент России Владимир Путин заявил, что те, кто уводит доллар от России, стреляют себе выше ноги. Об этом глава государства сказал на форуме "Россия зовет!".

— У нас нет цели уходить от доллара, доллар уходит от нас. И те, кто принимает соответствующие решения, стреляют себе уже не в ногу, а чуть выше. Такая нестабильность расчётов в долларах вызывает желание многих экономик в мире найти независимые системы расчёта, — сказал Путин.

Одновременно с этим президент отметил, что российская экономика адаптировалась к сложностям и создаёт условия для развития государства.