Путин: Россия и Турция провели сделку по поставкам С-400 без расчётов в долларах

Президент России Владимир Путин рассказал в ходе форума "ВТБ Капитал" "Россия зовёт!" о том, что Россия и Турция успешно провели сделку по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400, отказавшись от расчётов в американских долларах.

— Я только что говорил с президентом Турции (Реджепом Эрдоганом. — Прим. Лайфа), буквально полчаса назад. Мы обсуждали ряд конкретных вопросов, но я напомню о нашей сделке в области ВТС (военно-технического сотрудничества), по поставкам С-400. Мы понимаем, что если будем проводить расчёты в долларах, то они не пройдут. Ну, так мы придумали другой вариант, и сделка всё равно состоялась, — подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин заявил, что те, кто уводит доллар от России, стреляют себе "чуть выше ноги".