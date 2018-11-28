Путин заявил, что США нужно найти консенсус внутри элит

Соединённые Штаты Америки должны найти консенсус внутри элит и настроить всех на конструктивное сотрудничество. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, выступая на форуме "ВТБ капитал" "Россия зовёт!".
Глава государства также призвал власти США отказаться от односторонних санкций и искать точки соприкосновения.
— Мы к этому готовы, мы хотим этого. Об этом много раз говорил. Надеюсь, если удастся нам переговорить с президентом США в Аргентине, об этом тоже будем говорить, — сказал Путин.
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