Путин заявил, что США нужно найти консенсус внутри элит

Читайте также

Путин заявил, что США нужно найти консенсус внутри элит

333

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Глава государства также призвал американские власти отказаться от односторонних санкций и искать точки соприкосновения.

Соединённые Штаты Америки должны найти консенсус внутри элит и настроить всех на конструктивное сотрудничество. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин, выступая на форуме "ВТБ капитал" "Россия зовёт!".

Глава государства также призвал власти США отказаться от односторонних санкций и искать точки соприкосновения.

— Мы к этому готовы, мы хотим этого. Об этом много раз говорил. Надеюсь, если удастся нам переговорить с президентом США в Аргентине, об этом тоже будем говорить, — сказал Путин.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×