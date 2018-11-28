Путин надеется переговорить с Трампом на полях G20

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Путин надеется переговорить с Трампом на полях G20

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Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото © РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент РФ Владимир Путин надеется, что ему удастся переговорить с лидером США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в Аргентине.

— Если удастся переговорить с президентом США в Аргентине, переговорим, — отметил лидер России.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что запланированная встреча с главой российского государства может быть отменена. Причиной стал инцидент в Керченском проливе, где ВМС Украины устроили провокацию и нарушили границу России.

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