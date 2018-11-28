Путин заявил, что Трамп позитивно настроен на работу с Россией

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Путин заявил, что Трамп позитивно настроен на работу с Россией

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Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент США Дональд Трамп в целом позитивно настроен на работу с Россией. Об этом на форуме "Россия зовёт!" заявил глава РФ Владимир Путин.

— Насколько я представляю и чувствую, он и сам об этом говорил в Париже, Трамп настроен в целом позитивно. Надо найти точки соприкосновения, общий консенсус внутри самих США, который настроил бы всю американскую элиту на такую работу со своими партнёрами, — сказал Путин.

Президент также выразил надежду на обсуждение "точек соприкосновения" с Трампом в ходе встречи в Аргентине, если она состоится.

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