Путин призвал власти США отказаться от политики односторонних санкций

Российский лидер Владимир Путин призвал американские власти отказаться от политики односторонних санкций. Об этом глава государства заявил на форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовёт!".
По словам главы государства, вместо ограничительных мер нужно искать точки соприкосновения. Путин отметил, что российская сторона к этому готова.
Президент добавил, что эта тема будет обсуждаться с американским лидером, если им удастся переговорить в Аргентине.
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